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Царьград

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«Нервный процесс»: живущая в Турции русская рассказала, что усложняет получение ВНЖ

«Нервный процесс»: живущая в Турции русская рассказала, что усложняет получение ВНЖ

Уроженка России раскрыла неожиданные требования для вида на жительство в Турции.Живущая в Турции уроженка России описала в блоге «Мама на море | Турция и путешествия» на платформе «Дзен» трудности, с которыми столкнулась при подаче документов на вид на жительство.

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