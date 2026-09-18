«Нервный процесс»: живущая в Турции русская рассказала, что усложняет получение ВНЖ

Уроженка России раскрыла неожиданные требования для вида на жительство в Турции.Живущая в Турции уроженка России описала в блоге «Мама на море | Турция и путешествия» на платформе «Дзен» трудности, с которыми столкнулась при подаче документов на вид на жительство.
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