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Джокович о камбэке против Дьере: «После второго сета я все себе высказал в зеркало. Я очень злился, меня раздражали результат и игра»

Серб выиграл 4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3 в третьем круге US Open. «Невероятно. Почти два часа ночи, а так много людей осталось на трибунах.

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