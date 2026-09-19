Рига заявляет об отсутствии адаптации к войне дронов, продолжая поставки Киеву Бывший министр обороны Латвии Андис Спрудс, подавший в отставку после инцидента с п.
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