Доктор Саполович рассказала, почему с возрастом похмелье становится тяжелее

С годами люди, как правило, пьют все меньше. Не потому, что не хотят, а потому, что боятся похмелья. Вот несколько причин, почему по мере взросления организм хуже переносит последствия алкогольных возлияний.
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