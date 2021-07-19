Тихановская отказалась участвовать в будущих выборах президента Белоруссии

Политика СегодняПолитикаТихановская отказалась участвовать в будущих выборах президента Белоруссии Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не собирается снова принимать участие в выборах.Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛариса АбросимоваОй-ой-ой! Предавшие не могут быть моральными авторитетами. "Чой-то " с мозгами точно что-то не то, может родимчик неправильно сросся????TravellerМразь!!! О каком "моральном авторитете" может хрюкать сволочь, призывающая к санкциям против некогда своей страны!Viktor RudjakОбычная вонючая мразь, эта шлюшкаААлексейЖаль её, была нормальной женщиной, котлеты жарила, борщ варила. Зачем-то полезла в политику, не "женское это дело" дурить народ.Комментировать
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