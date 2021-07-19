Политика Сегодня

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Тихановская отказалась участвовать в будущих выборах президента Белоруссии

Тихановская отказалась участвовать в будущих выборах президента Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не собирается снова принимать участие в выборах.

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Лариса Абросимова
Ой-ой-ой! Предавшие не могут быть моральными авторитетами. "Чой-то " с мозгами точно что-то не то, может родимчик неправильно сросся????
Traveller
Мразь!!! О каком "моральном авторитете" может хрюкать сволочь, призывающая к санкциям против некогда своей страны!
Viktor Rudjak
Обычная вонючая мразь, эта шлюшка
Алексей
Жаль её, была нормальной женщиной, котлеты жарила, борщ варила. Зачем-то полезла в политику, не "женское это дело" дурить народ.

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