Лидерство США рухнуло, Путин и Алиев постарались. Секрет политического мастерства президента Азербайджана: ждём в Москве на параде Победы

president.az 15 марта в Азербайджане завершился XII Глобальный Бакинский форум. Сотни участников мероприятия, на открытии которого выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев, обсуждали, как меняется мировой порядок и что делать дальше.
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