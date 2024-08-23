Какой сегодня праздник: 23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве

23 августа Россия отмечает День разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве. Эта дата также признана Днём воинской славы России в соответствии с Федеральным законом №32-ФЗ от 13 марта 1995 года "О днях воинской славы (победных днях) России".
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