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The Eurasia Daily news agency

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Mikhail Osherov: About SMO, or How to manage the world without attracting the attention of orderlies

Mikhail Osherov: About SMO, or How to manage the world without attracting the attention of orderlies

Since the beginning of the special military operation (SMO) of Russia on In Ukraine, I have written a large number of articles on the topic of its holding, in which specific proposals were formulated.

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