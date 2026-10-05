Since the beginning of the special military operation (SMO) of Russia on In Ukraine, I have written a large number of articles on the topic of its holding, in which specific proposals were formulated.
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