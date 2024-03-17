Названы специи для здорового пищеварения человека

Ученые из Национального университета естественной медицины в США обнаружили, что черный перец, корица, имбирь, измельченные лук и чеснок, а также куркума могут улучшить здоровье кишечника благодаря высокому содержанию в них полифенолов — особых растительных соединений.
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