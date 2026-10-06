Озвучен хитрый план мира по-киевски: русским намекнем, сами перевооружимся

Тут Киев внезапно стал местом для дискуссий. Что-то там такое с неба прилетело, что заговорили о мире с Россией.
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