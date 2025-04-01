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Российский военный рассказал о хитрости при эвакуации мирных жителей Курской области

Часть жителей Курской области отказываются уезжать из приграничья. Боец спецназа «Ахмат» с позывным Имам рассказал о хитрости, на которую пришлось пойти, чтобы убедить россиян эвакуироваться, передает РИА Новости.

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