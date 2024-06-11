В России наблюдается дефицит фельдшеров

В российской системе здравоохранения наблюдается недостаток среднего медицинского персонала. По словам замминистра здравоохранения РФ Татьяны Семеновой, средний медперсонал предпочитает устраиваться работать в фитнес-центры, СПА-салоны и другие подобные заведения из-за более высокой оплаты труда, нормированного рабочего дня и более легких условий работы.