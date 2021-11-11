Выставка "Территория искусства" открылась в уссурийском Доме художника

В Доме художника в Уссурийске открылась выставка картин "Территория искусства" (0+). Свои работы привезли авторы из Магадана, Находки, Владивостока, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Кавалерово, Якутска и Арсеньева, сообщает ИА UssurMedia.
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