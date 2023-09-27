Иран модернизировал беспилотник Shahed-136

Модернизированный Shahed-136 / © توئیت نظامی Иранские паблики выложили короткий видеоролик испытаний нового Shahed-136, но без поршневого двигателя MD550, издающего специфический звук, за который эти дроны прозвали «мопедами».
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