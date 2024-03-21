Рынок открылся ростом, покупают "Банк Санкт-Петербург"

Российский рынок открыл торги в четверг, 21 марта, повышением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии вырос на 0,69% до 3289,08 пункта, индекс РТС поднялся на 0,79% до 1122,48 пункта.