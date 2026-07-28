Глава «Тенниси» Сулейманов: «Ничего подозрительного на ЧМ не видели. Не исключаю, что договорняки были»

Гендиректор «Тенниси» Руслан Сулейманов высказался о возможных договорных матчах на ЧМ-2026. Ранее сообщалось, что эксперты Совета Европы выявили 7 эпизодов аномальных ставок на ЧМ-2026 – в том числе на отмену дисквалификации форварда сборной США Флорина Балогуна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Илья Авербух: «Заниматься в школе Загитовой – большая мотивация для детей. Думаю, Алина со временем будет давать ценные советы»
- Петр Ян: «Двалишвили сильно в себя поверил после первого боя, второй поединок обнулил эту историю»
- Рудковская о переходе сына в Азербайджан: «В России Саше было бы невозможно пробиться на международную арену. Жизнь в спорте очень коротка»
Свежие комментарии