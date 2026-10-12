Челябинск опустился на 34-е место по покупательной способности зарплат

Средняя чистая зарплата в Челябинске за первое полугодие 2026 года выросла до 86,6 тыс. рублей, однако в рейтинге городов по соотношению заработка и стоимости потребительского набора город опустился на 34-е место.
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