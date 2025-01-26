Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий двойнишников
    Не спрашивайте! Замполит умного все равно ничего не напишет. Пускай лучше расскажет анекдот про офицера...Помойлова.«Вы же без нас не...
  • Иван Ураганов
    Замполит помойлов,а чё так переживаешь за черножопых?Другом отбеливателя ляксандры стал?«Вы же без нас не...
  • ninikooo Митусова
    Жаль, хорошая была девушка, умная, принципиальная. Что- то пошло не так.Мда...

Известная одесская писательница Виктория Колтунова столкнулась с беспределом ТЦК

Известная одесская писательница Виктория Колтунова столкнулась с беспределом ТЦК

На своей страничке в социальной сети она написала, что ее сына схватило ТЦК, после чего вывезли за город и, хотя у него все документы о том, его мать и его жена инвалиды 2 группы, били около трех часов, вымогая деньги, а потом выбросили на дорогу без сознания, решив что он умер.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх