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Директор «Юве» — о Манчини: «Нужны не друзья, а компетентные люди. Серия А предлагала вложиться в сильного тренера»

Директор «Юве» — о Манчини: «Нужны не друзья, а компетентные люди. Серия А предлагала вложиться в сильного тренера»

Генеральный директор «Ювентуса» Джованни Карневали подверг критике решение президента Федерации футбола Италии (FIGC) Джованни Малаго назначить Роберто Манчини новым главным тренером национальной команды страны.

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