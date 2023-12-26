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Жесткий ответ Кремля на моральное разложение звезд РФ во время СВО. Пригожин научил власти как правильно создавать кризисы

Жесткий ответ Кремля на моральное разложение звезд РФ во время СВО. Пригожин научил власти как правильно создавать кризисы

Avia.pro - Новости В Москве разразился настоящий ад, и виновником стала Анастасия Ивлеева, проведя вечеринку, на которую собрались звёзды шоу-бизнеса, включая Ксению Собчак, Лолиту, Джигана, Диму Билана, Филиппа Киркорова, Асти, Ольгу Орлову и прочих.

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Комментарии
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Людмила Иванова
Песков компроментирует Российскую власть своими реверансами перед предателями и разложенцами. ДОКОЛЕ?
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1 час.
ВераНика
автор, совести совсем нет - такое громкое название, а по сути...
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1 час.
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Песков = покровитель и не первый паз
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1 час.

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