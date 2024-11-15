NYT: Маск провел встречу с постпредом Ирана при ООН для снижения напряженности

Американский бизнесмен Илон Маск, считающийся самым влиятельным частным лицом в переходной команде избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, провел встречу с постоянным представителем Ирана при ООН Саидом Иравани для снижения напряженности между Вашингтоном и Тегераном.