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NYT: Маск провел встречу с постпредом Ирана при ООН для снижения напряженности

NYT: Маск провел встречу с постпредом Ирана при ООН для снижения напряженности

Американский бизнесмен Илон Маск, считающийся самым влиятельным частным лицом в переходной команде избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, провел встречу с постоянным представителем Ирана при ООН Саидом Иравани для снижения напряженности между Вашингтоном и Тегераном.

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