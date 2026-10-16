Доля белорусских школьников с уровнем финансовой грамотности выше среднего достигла 53,6% по итогам национального исследования качества образования 2026 года, увеличившись на 12,8 процентного пункта по сравнению с 2023-м.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Рыбарь»: в Крымс...
- «Рыбарь»: в Крымс...
- "Украина теперь б...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым