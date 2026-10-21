Почему за 33 года наш Основной закон не ответил на вопросы: «что мы строим» и «кто мы» Светлана Гомзикова Фото: Алена Бжахова/ТАСС Материал комментируют: Игорь Шишкин России нужна государственная идеология, основанная на традиционных ценностях, и закрепленная в Конституции.
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