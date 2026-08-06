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В Саратове водитель питбайка сбил полицейского и попытался скрыться

В Саратове водитель питбайка сбил полицейского и попытался скрыться

Вечером 4 августа в Саратове произошло ДТП с участием водителя питбайка. Он сбил сотрудника полиции и попытался скрыться с места происшествия, сообщили в региональном следственном управлении, написал «ФедералПресс».

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