In March 2025, Germany did more than loosen a fiscal rule. It fused two national emergencies — a deteriorating European security order and a deteriorating industrial model — into a single constitutional bargain.
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