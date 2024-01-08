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Путин заслушал доклады на фоне перебоев электроснабжения в российских регионах

Путин заслушал доклады на фоне перебоев электроснабжения в российских регионах

Президент России Владимир Путин выслушал доклады главы Херсонской области Владимира Сальдо и губернатора Московской области Андрея Воробьева после инцидентов с перебоями тепло- и энергоснабжения в регионах.

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