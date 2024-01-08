Путин заслушал доклады на фоне перебоев электроснабжения в российских регионах

Президент России Владимир Путин выслушал доклады главы Херсонской области Владимира Сальдо и губернатора Московской области Андрея Воробьева после инцидентов с перебоями тепло- и энергоснабжения в регионах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии