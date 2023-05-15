Военное обозрение

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Украина получила ложные воздушные цели ADM-160B MALD

Украина получила ложные воздушные цели ADM-160B MALD

Крупный фрагмент изделия ADM-160B в Луганске, 12 мая 2023 г. Фото Telegram / Поддубный Иностранные покровители передают украинским формированиям не только вооружения, но и вспомогательные средства.

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