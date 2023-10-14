Аномальное тепло прогнозируется в ближайшие дни в 26 регионах России

Известия/Константин Кокошкин Регионы Приволжского федерального округа, Свердловскую, Челябинскую области, Якутию и несколько других субъектов ожидает температура на 6-8 градусов выше нормы в ближайшие дни.
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