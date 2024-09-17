Битва за Покровск: «Украина» долго огрызалась огнем. Потом прилетела «кувалда»

Александр Ситников 16 сентября 2024 г., 21:04 Противник жалуется, что наиболее упертых бандеровцев русские уничтожают трехтонными ФАБами Согласно инсайдерским раскладам, на Банковой 15 сентября принято решение «пожертвовать некоторыми участками» и усилить оборону Покровска/Красноармейска.
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