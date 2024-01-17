ВМТП обновил в 2023 году собственный рекорд по контейнерообороту

«Владивостокский морской торговый порт», входящий в транспортную группу FESCO) обновил собственный рекорд по контейнерообороту, обработав в 2023 году 859,4 тысячи TEU (двадцатифутовых контейнеров), сообщает пресс-служба FESCO.
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