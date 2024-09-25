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  • Vasily Golov
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    За этот ваш "КурсЬк" еще получите по соплям - ВСЕ, кто притащил эту вонючую вывеску на вонючей "мове"!!Террорист Пономар...

У России сумасшедшее преимущество в ресурсах. Она серьезно нарастила ВПК – Минобороны Украины

У России сумасшедшее преимущество в ресурсах. Она серьезно нарастила ВПК – Минобороны Украины

Россия существенно нарастила и продолжает наращивать объемы выпуская военной продукции. Об этом в эфире обслуживающего офис президента телемарафона заявил первый замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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