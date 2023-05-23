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Глава ГУР Буданов заявил, что ВСУ перейдут в контрнаступление в ближайшее время

Глава ГУР Буданов заявил, что ВСУ перейдут в контрнаступление в ближайшее время

Контрнаступление украинской армии начнется в ближайшее время. Об этом в ходе интервью для японского телеканала NHK заявил начальник Главного управления разведки министерства обороны страны Кирилл Буданов.

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