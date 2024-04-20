В воскресенье, 21 апреля будут закрыты съезды ЗСД в районе Богатырского проспекта

Из-за ремонтных работ Как сообщила пресс-служба Западного Скоростного Диаметра, в воскресенье, 21 апреля будут проводиться работы по укладке верхнего слоя асфальта на Богатырском проспекте, на участке между улицами Яхтенная и Планерная.
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