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FiNE NEWS

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За трудовые подвиги россиян «награждают» копейками

За трудовые подвиги россиян «награждают» копейками

В мире большой резонанс вызвала история о том, что сотрудник «Бургер Кинга» (это сеть ресторанов фаст-фуда), отработав 27 лет без пропуска рабочих дней, получил в награду билет в кино, кружку Starbucks и пару карандашей, пишет Pensnews.

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