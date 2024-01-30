За трудовые подвиги россиян «награждают» копейками

В мире большой резонанс вызвала история о том, что сотрудник «Бургер Кинга» (это сеть ресторанов фаст-фуда), отработав 27 лет без пропуска рабочих дней, получил в награду билет в кино, кружку Starbucks и пару карандашей, пишет Pensnews.