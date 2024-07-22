Стояногло: "Я не имею ничего личного к госпоже Санду"

Бывший генпрокурор, кандидат на должность президента Молдовы Александр Стояногло опроверг утверждения некоторых о том, что он возвращается в политику, чтобы мстить, в том числе отстранившей его от должности Майе Санду.
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