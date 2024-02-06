Освещение сделали на хоккейной коробке микрорайона Восход Уссурийска

Заместитель председателя Думы Уссурийского городского округа, руководитель депутатской фракции партии "Единая Россия" Андрей Подоплелов помог осуществить мечту ребят из микрорайона "Восход" — тренироваться на хоккейной коробке не только днем, но и в вечернее время, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе Думы УГО.
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