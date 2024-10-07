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«Не дошел пару метров до дома»: стали известны подробности гибели мужчины в яме на тротуаре

«Не дошел пару метров до дома»: стали известны подробности гибели мужчины в яме на тротуаре

54-летний мужчина возвращался домой, но не дошел буквально несколько метров. В Новосибирске сестра погибшего в яме мужчины рассказала подробности трагедии – мужчина 1 октября шел по неосвещенному тротуару и упал в яму.

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