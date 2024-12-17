Всё о женщинах
ГлавнаяВсё о женщинахМодаКрасота и здоровьеОн и ОнаДетиДом
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Всё о женщинах

68 029 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Курзаева
    «Я бы советовал тазики с оливье и крабовыми салатами заменить на парочку банок икры,"   Ага. И будем весь праздник ес...Россиянам назвали...
  • лина любимцева
    А чем можно отравиться в салате оливье? ЧТО ОН НЕСЕТ, этот "гастро...Россиянам назвали...
  • Светлана Масютенко
    Чем старше становится, тем дурнее и омерзительнееПевица Глюкоза вн...

Косметолог рассказала, как легко бороться с отечностью лица

Косметолог рассказала, как легко бороться с отечностью лица

Чтобы избавиться от отечности лица, следует пить достаточное количество воды, исключить алкоголь и кофе, посоветовала кандидат медицинских наук, дерматовенеролог, косметолог, член Российского общества дерматовенерологов и косметологов Ольга Нелюбова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх