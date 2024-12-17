Косметолог рассказала, как легко бороться с отечностью лица

Чтобы избавиться от отечности лица, следует пить достаточное количество воды, исключить алкоголь и кофе, посоветовала кандидат медицинских наук, дерматовенеролог, косметолог, член Российского общества дерматовенерологов и косметологов Ольга Нелюбова.
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