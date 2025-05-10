Внук де Голля Пьер заявил, что его дед посетил бы парад Победы в Москве

Внук де Голля Пьер заявил, что его дед приехал бы в Москву на парад Победы 9 маяБывший президент Франции Шарль де Голль приехал бы в Москву на парад Победы, заявил его внук и зампредседателя жюри Международной премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль в беседе с «РИА Новости».
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