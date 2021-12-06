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Почти 140 млн рублей субсидий направлено на развитие фермерства Нижегородской области в рамках нацпроекта в 2021 году

Почти 140 млн рублей субсидий получили нижегородские фермеры и сельхозкооперативы в 2021 году в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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