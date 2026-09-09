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Ушёл из жизни основатель Орловской областной федерации футбола Виктор Илюшечкин

Ушёл из жизни основатель Орловской областной федерации футбола Виктор Илюшечкин

9 сентября ушёл из жизни Виктор Анатольевич Илюшечкин — судья республиканской категории, «Отличник физической культуры и спорта», один из основателей Орловской областной федерации футбола.

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