Позитив для оптимистов

3 263 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Грелев
    Вернуть высшую меру,сразу начнут сообращать!Спецоперация пока...
  • Nina Roytvarf (Чёрная)
    По данным 30000 в бега. Эта капля в такой большой стране. А что было в 1941 Вы не знаете. Юрий Подоляка поднял докуме...Спецоперация пока...
  • Владимир Соловьев
    США ТО ЖЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ИСТОРИЧЕСКИ ЛЕГИТИМНЫМ ГОСУДАРСТВОМ, ОДНАКО СУЮТ СВОЙ НОС ПО ВСЕМУ МИРУ И НЕ ЗАМОРАЧИВАЮТСЯ О П...Кто признает новы...

Америка на пороге гражданской войны или либеральной диктатуры

Америка на пороге гражданской войны или либеральной диктатуры

Владимир Можегов Американские консерваторы давно говорят о том, что страна все более явно приближается к ситуации 1861 года, когда нежелание Вашингтона считаться с интересами и взглядами штатов Юга привело к гражданской войне.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх