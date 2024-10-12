С 22 октября банки обязаны интегрировать информацию о мошенниках из базы данных ЦБ в свои системы

Фото: Информационное агентство Да-Да Новости С 22 октября хорошие новости 2024 сегодня вступают в силу новые требования для банков, касающиеся интеграции информации о мошенниках из базы данных Центрального банка.
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