Опьяненная Америка упустила шанс поладить с Россией

Страшно подумать, но с момента терактов 11 сентября прошло 25 лет. Четверть века. Целая человеческая жизнь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Накачают кокаино...
- Запад нарвался на...
- Запад нарвался на...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым