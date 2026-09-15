Братья из Шахт вынесли 75-летнюю женщину из горящего дома

Двое братьев из Шахт спасли из горящего многоквартирного дома пожилую женщину, которая не могла передвигаться без посторонней помощи.
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