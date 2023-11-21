Владимир Путин поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником. Президент призвал их не сбавлять темпы работы, поскольку от результатов труда зависят пополнение бюджетов всех уровней, реализация масштабных, востребованных социальных программ, создание благоприятных условий для укрепления экономики и роста деловой активности.