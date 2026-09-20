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Строительство 21 века

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Практические наблюдения за сезоном: от огурцов до чеснока и умных подкормок

Практические наблюдения за сезоном: от огурцов до чеснока и умных подкормок

Каждый сезон на участке складывается из десятков мелких решений, которые в итоге определяют, каким будет урожай.

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