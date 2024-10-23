Певица Алена Апина о семье и Шишинине после финала «Комбинации»

Накануне выхода финальной серии «Комбинации» певица и бывшая участница саратовской группы Алена Апина поделилась своими воспоминаниями о сотрудничестве с продюсером Александром Шишининым и рассказала о своей семье.
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