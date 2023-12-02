Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 824 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    На флоте всё бывает.Был и "Новороссийск",был "Отважный",была "Москва". Все погибли вне боевых действий.Крейсер «Адмирал ...
  • Александр
    А что там от СССР,кроме корпуса и силовой установки?Крейсер «Адмирал ...
  • Генрих
    Выловить либероту, подпиндосков, прочую мерзость и показательно на ВСЕХ каналах... высшая мера социальной защиты! "Ес...Фейк: В школах Ку...

Давайте понюхаем, чем пахнет инфраструктура США

Давайте понюхаем, чем пахнет инфраструктура США

Под одной из моих статей о США, в которой я рассказывал о том, что эта страна, ранее бывшая самой могущественной, самой технологичной и самой богатой, сейчас сильно выдохлась и находится на стадии разложения, один скептик в очередной раз написал: Н-да.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
alik3456 Джексон
Зачем нос совать в задницу свиньи???
Ответить
8 час.
Мария Беликова
Ответ в поговорке: &quot;У каждого свой вкус&quot; - сказал ёж, садясь с---ть в крапиву!&quot;.....
Ответить
8 час.
Владимир Соловьев
Американская инфраструктура тянется по всему миру в виде военных баз и авианосных групп. Эту инфраструктуру придётся разрушать нам!
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх