Под одной из моих статей о США, в которой я рассказывал о том, что эта страна, ранее бывшая самой могущественной, самой технологичной и самой богатой, сейчас сильно выдохлась и находится на стадии разложения, один скептик в очередной раз написал: Н-да.
Давайте понюхаем, чем пахнет инфраструктура США
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alik3456 Джексон
Зачем нос совать в задницу свиньи???
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8 час.
Мария Беликова
Ответ в поговорке: "У каждого свой вкус" - сказал ёж, садясь с---ть в крапиву!".....
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8 час.
Владимир Соловьев
Американская инфраструктура тянется по всему миру в виде военных баз и авианосных групп. Эту инфраструктуру придётся разрушать нам!
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4 час.
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