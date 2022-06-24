Премьер Эстонии: В случае «вторжения» России Прибалтика будет стерта с лица земли

В Прибалтике в очередной раз вернулись к излюбленной теме «российского вторжения». На этот раз, эстонские власти просят НАТО увеличить воинский контингент альянса в их стране, иначе она будет полностью уничтожена в случае конфликта с Россией.
В Прибалтике в очередной раз вернулись к излюбленной теме «российского вторжения». На этот раз, эстонские власти просят НАТО увеличить воинский контингент альянса в их стране, иначе она будет полностью уничтожена в случае конфликта с Россией.
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